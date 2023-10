Antonello Meola ospite di “A sua immagine” su Rai 1

Nel pomeriggio su Rai 1 torna l’appuntamento con il programma “A Sua immagine”. Ospite di Lorena Bianchetti Antonello Meola, barbiere di Caivano

Lorena Bianchetti incontra Antonello Meola, un barbiere di Caivano nella puntata di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 21 ottobre alle 16.00 su Rai 1. Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, non è solo un luogo che la cronaca associa a criminalità, spaccio di droga, stupri, omicidi.

Nel quartiere cresce Antonello Meola, il secondo di quattro figli che, quando ha 17 anni, si ritrova senza genitori: la mamma muore di un male incurabile e il padre, qualche giorno dopo, abbandona la famiglia. Prima di morire la mamma affida i figli a don Maurizio Patriciello, il suo parroco, che compra ad Antonello gli attrezzi del mestiere per diventare barbiere. Il fratello maggiore era già emigrato al Nord e Antonello si ritrova la famiglia sulle spalle, deve provvedere al cibo, alle utenze e ce la fa.

Oggi è sposato con Raffaella, ha un figlio e un secondo in arrivo, e ha fondato un’associazione “Core a Core” che si occupa dei meno abbienti, segue 30 famiglie di Caivano e, due volte al mese, fino a 30 volontari si recano alla stazione centrale di Napoli per sfamare più di cento senza fissa dimora. “La fede – dice Antonello – mi ha guidato nel prendere le decisioni giuste. La sofferenza passata è stata di aiuto per capire chi oggi è nella sofferenza e fare il bene è normale perché nella strada della carità non bisogna essere protagonisti, ma essere operosi”.

A partire da questo sabato ad accompagnare nel commento al Vangelo per “Le Ragioni della Speranza” ci sarà mons. Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, con specifica competenza per il settore della comunicazione. In questo nuovo percorso racconterà come gli artisti nei secoli hanno rappresentato la fede, avendo come riferimento alcune importanti città italiane che custodiscono grandi tesori dell’arte.

Masaccio, Perugino, Pinturicchio, Giotto, sono solo alcuni dei pittori che accompagneranno il programma in questo affascinante viaggio dal titolo “Custodi della bellezza”, perché come scrive il pittore Marc Chagall: “La Bibbia è la fonte cui hanno attinto, come in un alfabeto colorato, gli artisti di tutti i tempi”. Prima tappa è Città di Castello, nel cuore verde dell’Umbria, dove – attraverso gli artisti della Bottega Tifernate – si conoscerà l’arte straordinaria di riprodurre i dipinti dei più grandi maestri.