Previsioni meteo 20 ottobre 2023: al via un weekend con il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 20 ottobre 2023: nuova perturbazione in arrivo al Nord e al Centro con piogge e temporali diffusi

Al via oggi un fine settimana che avrà caratteristiche tipicamente autunnali. Sulle regioni del Nord e del Centro Italia infatti è in arrivo una perturbazione che porterà condizioni meteo all’insegna del maltempo, con piogge diffuse e locali rovesci. Il clima risulterà invece più asciutto al Sud e sulle Isole maggiori, dove le temperature sono attese in risalita. Per i prossimi giorni poche novità in vista: lo scenario meteo sarà ancora caratterizzato da passaggi perturbati, con precipitazioni diffuse.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 20 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino molte nuvole con precipitazioni diffuse, fenomeni più intensi e a carattere di temporale tra Liguria e Piemonte. Al pomeriggio maltempo che si sposta verso il Nord-Est con precipitazioni più abbondanti a ridosso delle Alpi, migliora altrove. In serata e in nottata tempo più stabile salvo residue piogge su Alpi occidentali e Triveneto. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino qualche pioggia sulla Toscana, asciutto altrove con molte nuvole. Al pomeriggio poche variazione con nuvolosità in transito ma locali piogge sparse solo sulla Toscana. In serata tempo in peggioramento sui settori tirrenici con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni. Al pomeriggio locali piogge in arrivo sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite, ancora piogge sparse sulla Sardegna. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .