“Perfetti disaccordi” e “Effetto Notte” per “N.C.I.S” e “N.C.I.S. Hawaii” su Rai 2

Azione e suspence, da Washington ai Tropici, con i nuovi episodi delle serie tv “N.C.I.S” e “N.C.I.S. Hawaii” su Rai 2: la trama

Le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa sono sempre al centro di “N.C.I.S”, in onda venerdì 20 ottobre in prima visione assoluta alle 21.20 su Rai 2. Nell’episodio “Perfetti disaccordi”, Amanda, la figlia della Senatrice Grayson, viene uccisa in un bosco. La madre, vuole che un altro patologo forense affianchi Jimmy, affinché l’autopsia venga svolta nel minor tempo possibile. Palmer dovrà collaborare con Miles Bauer, un suo vecchio compagno del college piuttosto egoriferito, con il quale ha un conto in sospeso. I due hanno due pareri differenti rispetto alla colpevolezza di un sospettato e questo crea non poche tensioni. Con Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Rocky Carroll.

Alle 22.10 è la volta dell’episodio della serie “N.C.I.S. Hawai’i”, spin off della serie tv ambientata nelle isole del Pacifico. In prima visione assoluta è proposto l’episodio “Effetto notte”. Mentre Lucy svolge il suo turno di notte, riceve la chiamata di un uomo in stato confusionale, che confessa di aver ucciso un altro uomo e chiede l’intervento delle forze dell’ordine. Il presunto assassino è Joe Pitt, un ex Marine congedato per disturbi mentali arrecatigli da un’esplosione durante un blitz. Lucy è convinta che l’uomo sia stato manipolato da un criminale che si è servito di lui per rapinare una gioielleria. Con Vanessa Lachey, Jason Antoon, Yasmine Al-Bustami, Tori Anderson, Kian Talan.

La serata si chiude con un episodio della prima stagione di “N.C.I.S. Hawai’i”, dal titolo “Mostro”: Mance Donovan, un famigerato sicario sparito per molti anni, improvvisamente ricompare alle Hawaii, uccidendo prima due agenti dell’Fbi e poi due uomini che utilizzavano il ristorante Ho’olua per riciclare denaro sporco. L’Ncis entra in azione mettendo a lavoro in cucina Kai sotto copertura mentre Tennant deve risolvere nel frattempo imprevisti problemi di ordine più personale. Con Vanessa Lachey, Jason Antoon, Yasmine Al-Bustami, Tori Anderson, Kian Talan.