L’oroscopo di oggi, venerdì 20 ottobre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 20 ottobre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Bene l’amore, se sei solo avrai buone possibilità. In questo periodo le tue intuizioni valgono oro.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata carica di nervosismo. L’amore batte la fiacca o comunque c’è una situazione che bisogna chiarire al più presto!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornata interessante per chi vuole tentare nuove strade, una esperienza di lavoro part-time potrebbe costituire nel tempo una nuova risorsa, oggi sei forte. Inizia una fase importante. Tutti i viaggi sono favoriti e ci sarà un incontro speciale…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Al mattino lieve fuoriforma, nel pomeriggio avrai voglia di vendicarti di un torto. Umore non troppo positivo, non farti prendere dal pessimismo. Sii meno spigoloso con il partner, non riversare tensioni di lavoro in amore.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Dovrai mettere a posto una questione di lavoro che ti preme particolarmente. Se devi fare pace con qualcuno è una giornata interessante ma manca un po’ di energia, voglia di fare a metà.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Incarichi interessanti, se qualcuno ha cercato di metterti il bastone tra le ruote puoi reagire. Vorresti dedicare più tempo all’amore, ma inevitabilmente non riesci a trovare il tempo necessario, hai bisogno di tanto relax!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Approfitta di questa giornata importante per i colloqui di lavoro. Favoriti i viaggi e nuovi contatti, anche d’amore. Organizza un incontro piacevole.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

La tua vita è piena di impegni e questo è il motivo per cui sei molto stanco o pretendi che gli altri ti aìutino, devi fare le cose con calma. Il silenzio che hai utilizzato come arma per evitare scontri, è ormai superato. Adesso devi esprimere i tuoi sentimenti…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Lieve fermo nell’ambito del lavoro oppure periodo di attesa, potresti spazientirti ma non è la giornata giusta per mandare a quel paese qualcuno. In amore una persona può deluderti o in questi giorni essere lontana.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Questa è una giornata utile per agire e reagire alle provocazioni, problematiche presenti si risolveranno. Decisioni in amore, successo personale.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Bisogna cercare di alimentare il giro delle conoscenze soprattutto se di recente c’è stata una chiusura, ti sei allontanato da una persona. Nel lavoro non pretendere l’impossibile, potrebbe essere cambiato un capo, un riferimento, un programma. Cura la salute.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Questa giornata è piuttosto agitata, probabile che qualcuno sia in ansia per una questione di soldi; in amore è probabile che qualcuno abbia tradito una tua aspettativa.