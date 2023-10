Marco Sessi e Vanni Cigarini in libreria con “Ti guardo”

Marco Sessi e Vanni Cigarini presentano il romanzo “Ti guardo” che vede come protagonisti due giovani amici: Mattia e Vanni

Lo scrittore Marco Sessi ci presenta il suo ultimo romanzo: “Ti guardo”. Un romanzo che vede come protagonisti due giovani amici: Mattia e Vanni. Il primo, simpatico e irriverente, è un bambino prodigio, che decide di porsi degli obiettivi e farà di tutto per raggiungerli, nonostante le sue debolezze. Il secondo invece, ha già le idee ben chiare e sa già come vorrà costruirsi il futuro. Un giorno, Mattia, parte per il servizio militare ma al suo rientro però la situazione apparirà subito tragica: il ragazzo appare totalmente cambiato in quanto si è ammalato di una forma grave di depressione. Soltanto grazie all’amico Vanni, Mattia troverà la forza per reagire. Un romanzo toccante ed emozionante, che va ad affrontare una tematica attuale e forte: l’amicizia e il vero significato che essa possa avere nella vita di noi tutti.

Sinossi

Mattia, simpatico guascone irriverente e Vanni, riflessivo operoso e concreto, sono amici d’infanzia. Mattia è ritenuto un bimbo prodigio, e questo stato lo fa sentire il padrone del mondo, anche se le sue debolezze, incapacità di porsi degli obiettivi e raggiungerli, sono mascherate dalla simpatia. Di contro, Vanni ha idee ben chiare su cosa vorrà fare da grande. Il servizio militare restituisce un Mattia irriconoscibile: si è ammalato di depressione. Inizia così un percorso irto di difficoltà, fatto di medicine e ricoveri. L’inaspettato, ma focoso matrimonio sembra mitigare in parte la sua malattia, ma la nascita di due figlie, che portano ad un aumento di responsabilità, lo fanno sprofondare nel buio più assoluto della malattia. La situazione precipita: il divorzio e l’allontanamento delle figlie, che vengono adottate dai nonni materni, lo fanno cadere nell’abbraccio maligno della dipendenza da alcool, fino a condurlo ad un tentativo di suicidio. Mattia, grazie all’aiuto di Vanni, che diventa il legale rappresentante, trova la forza di reagire alla sua misera esistenza e scopre come la scrittura può essere un antidoto ai suoi mali.

Info biografiche

Marco Sessi nato il 09/05/1963 a Correggio. È sposato con Cristina dal 1989. Impiegato, anche se negli anni è andato a ricoprire diversi ruoli; nel decennio fine anni ’80 e inizio ’90 ha ricoperto il ruolo di dirigente e poi, direttore sportivo della squadra cittadina di hockey su pista (A1 e A2). Ha collaborato anche con la società Navigare di Rio Saliceto (RE) nella organizzazione della corsa ciclistica internazionale “Gran premio città di Rio Saliceto e Correggio (2003 e 2004). Per dieci anni è stato redattore del mensile Primo Piano, distribuito nella zona di Correggio. Per tre anni addetto stampa della società ASD il Torrazzo (tiro con l’arco) di Reggio Emilia e direttore del Palio di Correggio anno 2012. Ha praticato diversi sport, calcio, tennis (disputando alcune gare di Coppa Italia N.C.) e ciclismo, senza mai trovare l’acuto vincente. La sua passione di lettore “vorace” lo ha spronato a intraprendere l’hobby della scrittura. Tanti i testi pubblicati. Nel 2003 pubblica una raccolta di racconti sportivi edito casa editrice Sovera: “Il rovescio dello sport”. Nel settembre 2008 con la casa editrice Andrea Oppure pubblica “Count Down”, per il quale ha ricevuto una lettura di congratulazione da parte della moglie del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Ancora pubblica; “Accenti diversi, storie diverse” – casa editrice Giulio Perrone – Novembre 2009 – presente con un racconto: La mano; Alchimie di viaggio – casa editrice MontaG – Settembre 2011 presente con un racconto: Il filo. Racconti emiliani – casa editrice Consulta – Febbraio 2013presente con un racconto: La mano. Racconti emiliani – casa editrice Consulta – Dicembre 2013 presente con un racconto: La lettera.

Che bel Natale, papà – casa editrice Albatros – Agosto 2015. Presente alla fiera di Roma Più libri più liberi. Con questo titolo si aggiudica il primo posto del premio letterario “Città di Fucecchio 2016”. Racconti emiliani – casa editrice Consulta – Novembre 2015 presente con un racconto: Il Gangster. Concorso Racconti e immagini in cammino Carpi (Mo) – Aprile 2016 Vincitore del 1° premio con il racconto Uno squarcio nella nebbia. Racconti emiliani – casa editrice Consulta – Dicembre 2016 presente con un racconto: Ciao.

Buona Natale, Correggio – edito AUGH! – Marzo 2017 – (romanzo giallo con protagonista il maresciallo Grazioso).

Cerchi qualcuno? – edito Bertoni editore – Marzo 2018 presentato al salone del libro di Torino 2018.

Mark e Christine – al VI premio internazionale di Poesia e Narrativa Città di Sarzana luglio 2018

Vincitore 4° premio – Sez. B libro inedito di narrativa, poi pubblicato Novembre 2019 da Bertoni editore e presentato a Borgo San Lorenzo (FI) il 23 Novembre 2019, a Montagnana (PD) il 1° Dicembre e Deruta fine Agosto 2020 – presente alla fiera del libro Torino 2021.

Correggio, venti dal passato – edito WritersEditor – Gennaio 2020 al VIII premio internazionale di Poesia e Narrativa Città di Sarzana Dicembre 2020: Vincitore 4° premio – Sez. B libro edito di narrativa secondo romanzo giallo con protagonista il maresciallo Grazioso) Presentato a Giallo Trasimeno Luglio 2021 a Fosdondo (Re) Maggio 2022 e Correggio 05/09/2022. Maggio 2022 ristampato con il bollino BEST SELLER.

Calzini Bianchi (tutt’ora inedito) al VII premio internazionale di Poesia e Narrativa Città di Sarzana luglio 2019: Vincitore del 3° premio – Sez. B libro inedito di narrativa e del 2° premio al concorso nazionale Inediti “Giallo Trasimeno” – edizione 2022. (terzo romanzo giallo con protagonista il maresciallo Grazioso). Ti guardo – al X premio internazionale di Poesia e Narrativa Città di Sarzana dicembre 2022: Vincitore del 4° premio – Sez. B libro inedito di narrativa e verrà pubblicato a Maggio 2023 da Bertoni Editore.

Info Biografiche Vanni Cigarini, cantautore: Vanni Cigarini, cantautore nato a Correggio.Reggio Emilia. Fondatore del gruppo musicale Tatanka Mani (letteralmente “bisonte che cammina”). Tributo ai grandi cantautori. Da De Andrè, De Gregori, Graziani, Battiato, Bennato ed altri, fino ai suoi brani originali. Componente della storica Band: Sempre Noi (chitarre acustiche e cori), che dal 2016 portano in giro la vita e la storia musicale di Gian Paolo Lancellotti, uno dei migliori batteristi Italiani.Il noto Cantautore Correggese ha all’attivo 4 cd di inediti, testi e musiche: “Oro e cacao” (2012) Storie vere che raccontano, scavando un pò tra dettagli e particolari, sentimenti e passioni delle vite comuni, mentre in altri casi “denunciano” e riaccendono l’attenzione su atteggiamenti e comportamenti, anche gravissimi, che purtroppo sono ancora molto radicati nelle nostre comunità e nel resto del mondo. Dai campi di “Gambaga” raccontati in “Oro e cacao”, all’incredibile storia di un profugo Ghanese raccontata in “Africa libera” fino alle nostre tradizioni contadine narrate in “Al filòs”..(il ritrovo nelle stalle), e ancora “ Lo zingaro e la puttana”, una storia di amore vero che, per la sua particolarità, subisce inevitabilmente i commenti della gente comune che, senza mai approfondire nulla, pretende di giudicare tutto…

“La Margherita e il grano” (2015) Questo lavoro arriva da un lungo percorso di Vanni, ed è un po’ il tentativo di trovare il coraggio per scardinare luoghi comuni e finti sentimenti che sono, purtroppo, le conseguenze del nostro tempo. La parte musicale, di contro, è a tratti brillante e propositiva con alcuni richiami pop-rock. La Margherita e il Grano, ad esempio, racconta il mondo visto dal basso verso l’alto con gli “occhi” di una piccola Margherita al cospetto di un enorme campo di Grano, oppure “La fabbrica degli ammalati”, storia vera di un’amicizia che urla a chiare lettere il disagio di chi si trova ad affrontare problemi mentali e caratteriali, o ancora:” Il Paese degli uomini integri”, la storia di Thomas Sankara… fino a” L’Abbraccio”, viaggio attraverso i vari tipi di abbracci.

“Amur e Timur” la tigre e la capra (2018) Bellissimo anche il terzo lavoro musicale. Al suo interno partecipazioni importanti come ad esempio Ellade Bandini, che non ha bisogno di presentazioni. Anche questo cd propone storie vere e particolari, con arrangiamenti più strutturati e completi. “Amur e Timur”, storia vera di una Tigre e una Capra che vivono ancora oggi in uno zoo Russo dove la Capra, che avrebbe dovuto come da prassi, essere un semplice pasto vivo per il grande felino, trova invece il modo per affrontarlo e per insegnargli l’Amore… come dovrebbe essere anche tra gli uomini e le donne di ogni razza, religione o colore.

“La Farfalla che cambio’ il mondo”, La vita di Muhammad Ali e della sua lotta, attraverso la boxe, per i diritti del popolo nero.

Dicevano di lui che durante i combattimenti…pungesse come un Ape e volasse leggero come una Farfalla…

“La luce degli alberi”, ipotetico momento perfetto che nella canzone prende vita dinnanzi alla magia della luce che filtra nell’intreccio del bosco mettendo in moto la fantasia e lo stupore…

“ALTROVE” (2021)

Album sempre fedele alla linea cantautorale che, però, propone storie intime ed accattivanti intrise di nuove sonorità che accomunano più generi musicali: Folk, Rock, Ballade, Popolare.

Come ad esempio: “L’insegnante di Fantasia”, racconta Vanni:

E altre storie meravigliose come: “Altrove”; “La tifosa di Messy” (la storia incredibile di Francesco Messori).; “La follia dell’Amore”; “Anca st’an l’è Nadêl” (Anche quest’anno è Natale).; “Lesignana Capitale”