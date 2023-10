Ruben Soriquez in radio con una nuova canzone

Ruben Soriquez torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “You fly away”, disponibile in radio e nei digital store

Arriva in radio e nei digital store “You Fly Away”, il nuovo singolo di Ruben Soriquez, scritto dallo stesso artista e prodotto da Franco Eco per l’etichetta Skené di Roma.

Il brano è il primo singolo dell’album di Ruben Soriquez che verrà lanciato a novembre e che conterrà 10 brani (principalmente in lingua Inglese) che spaziano dal pop al rock passando per la fusion. I riferimenti musicali di Ruben sono soprattutto i Pink Floyd, Coldplay, Peter Gabriel, Franco Battiato e David Bowie.

Il progetto è nato dalla voglia di Ruben Soriquez di tornare sulla scena musicale dopo tanti anni (ha pubblicato un album del 1997 con il gruppo rock progressivo Stranafonia prima di dedicarsi completamente a cinema e televisione).

Ruben Soriquez è un artista eclettico che spazia tra cinema, televisione e musica. Studente del DAMS di Bologna, suona e canta in diverse formazioni underground bolognesi tra cui gli Stranafonia, con i quali pubblica un album nel 1997. Lascia la scena musicale nel 2005 per dedicarsi alla regia ed alla recitazione.

Studia alla New York Film Academy ed alla Scuola di teatro Colli e nel 2011 debutta alla regia con il documentario Sexocracy che tratta del rapporto tra Lele Mora e Silvio Berlusconi e delle relazioni tra sesso, potere e showbiz. Prima di trasferirsi in Oriente esce al cinema La Corona Spezzata (2014), un film sulla Sacra Corona Unita (con attori quali Andrea Roncato, Tony Sperandeo, Massimo Bonetti, Horst Janson) che segna l’inizio della sua collaborazione con il compositore Franco Eco.

A Manila, nelle Filippine, fonda la società See Thru Pictures Inc. con la quale produce diversi lungometraggi che gli valgono molti premi internazionali, soprattutto come miglior attore, e tramite i quali si fa notare dai vari network nazionali. Nel 2016 raggiunge la popolarità nelle Filippine, in altri paesi del Sud Est Asiatico ed in Africa interpretando un ruolo iconico in prima serata per ben 90 episodi della soap opera di successo Dolce Amore. Del 2019 è il film che lo vede antagonista di Steven Seagal (General Commander) distribuito in tutto il mondo dalla Lionsgate. Nel 2020 riprende in braccio la chitarra e comincia a scrivere brani musicali. Nel 2022 inizia la lavorazione dell’album di cui You fly Away costituisce il primo singolo.