Previsioni meteo 19 ottobre 2023: tempo ancora instabile

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 19 ottobre 2023: ancora possibilità di piogge sulle regioni del Nord e del Centro Italia

Condizioni meteo all’insegna dell’instabilità sull’Italia a causa del passaggio di una serie di perturbazioni che anche nella giornata di oggi porteranno piogge e locali rovesci. Le precipitazioni insisteranno soprattutto sulle regioni del Nord e del Centro, mentre al Sud il clima risulterà più asciutto. A seguire è atteso un peggioramento meteo di stampo autunnale che entro il prossimo weekend dovrebbe coinvolgere tutta l’Italia.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 19 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge su Liguria e Alpi occidentali e asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche pioggia anche sulla Romagna. In serata e in nottata tempo in peggioramento con arrivo di piogge sparse ed anche temporali sulla Liguria. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino qualche pioggia sulla Toscana, asciutto altrove con molte nuvole. Al pomeriggio locali fenomeni anche su Umbria e Marche, invariato sulle altre regioni. In serata non sono previste variazioni di rilievo, temporali nella notte sulla Toscana. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

