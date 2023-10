L’oroscopo di oggi, giovedì 19 ottobre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 19 ottobre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non c’è tempo per l’amore, per le relazioni, sembri piuttosto nervoso, affaticato. Giornata in cui devi cercare di ritrovare un po’ di serenità ma non è facile, scontri con l’ambiente.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Ci sono tante tensioni nel lavoro o per questioni di carattere economico irrisolte, che l’amore è travolto da pensieri. Non affrettare soluzioni e cerca l’appoggio di un amico. Amore: meglio affrontare un periodo di riflessione che altro.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Conta la somma delle cose che fai, anche un lavoro part-time, novità dell’ultima ora alla fine porteranno buoni risultati. Bene i viaggi anche perché aiutano a divagare la mente, nella serata tieniti pronto ad una discussione d’amore.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata positiva, questo è un periodo eccellente per cercare di risolvere un problema di lavoro, l’amore torna attivo. Complicazioni possono essere superate facilmente in una giornata nel complesso interessante.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

E’ un Cielo che favorisce gli incontri nell’ambito del lavoro, attenzione però ad un lieve calo nei risultati che può arrivare nel corso delle prossime ore, non scoraggiarti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Bella giornata anche se molto confusa. Recupero a breve anche se intendi fare chiarezza nel tuo cuore, ritorni di fiamma.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Vincono le coppie che fanno progetti per la casa, che vogliono sposarsi o di recente hanno avuto un figlio o lo programmano per il futuro. Non sottovalutare le opportunità che nascono ora. Le tensioni del passato sembrano solo un ricordo.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Questa giornata riesce a darti quella carica di serenità necessaria per riuscire a vivere tutte le situazioni con più determinazione ed equilibrio.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Avrai qualche piccolo problema da risolvere nel corso della mattinata, poi nel pomeriggio va meglio. I rapporti con Scorpione e Cancro sono messi in discussione.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Successo nelle nuove iniziative pure nel settore amoroso. Puoi pretendere molto da te stesso, quindi cerca di forzare le situazioni a tuo favore.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Sembri insoddisfatto di come ti tratta un’azienda oppure di come stanno andando certe cose nell’ambito del lavoro. Attenzione a non rivangare storie del passato, una persona Toro o Scorpione potrebbe avercela con te perché sei stato troppo risoluto.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Questa è una giornata che porta fortuna, che siano nell’amore o negli affari. Favorite le questioni inerenti le compravendite…