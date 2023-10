La joint venture tra Grünenthal e Kyowa Kirin International è operativa

Grünenthal e Kyowa Kirin hanno annunciato il completamento con successo di un accordo di collaborazione per una joint venture per gestire il portafoglio di farmaci

Grünenthal e Kyowa Kirin hanno annunciato il completamento con successo di un accordo di collaborazione per una joint venture per gestire il portafoglio di farmaci consolidati di Kyowa Kirin International.

Il portafoglio comprende 13 marchi in sei aree terapeutiche incentrate principalmente sulla gestione del dolore, tra cui Abstral e PecFent per il dolore da cancro, Moventig per la stipsi indotta da oppioidi e Adcal-D3 per l’osteoporosi. Tutti i prodotti continueranno a essere commercializzati attraverso affiliate in sette importanti Paesi europei e attraverso una rete di partner in vari altri territori del mondo.

I farmaci gestiti in Italia dalla nuova joint venture sono i seguenti: Fentanil citrato (Abstral), granisetron (Sancuso), naloxegol (Moventig), trinitroglicerina (Rectogesic).

“Grünenthal è leader mondiale nella gestione del dolore. Con l’aggiunta di questo solido portafoglio, saremo in grado di aiutare un maggior numero di pazienti che soffrono di varie forme di dolore”, ha dichiarato Gabriel Baertschi, Chief Executive Officer di Grünenthal.

“Il portafoglio di farmaci consolidati ha una storia orgogliosa di valore per i pazienti che cambiano la vita. L’annuncio di oggi significa che ancora più pazienti, per molti anni a venire, continueranno a beneficiare di questo portafoglio. Siamo enormemente grati e orgogliosi dei nostri colleghi che hanno lavorato instancabilmente per rendere questa collaborazione di joint venture una realtà”, ha dichiarato Jeremy Morgan, Presidente di Kyowa Kirin International.

Grünenthal detiene una quota di maggioranza del 51% nella Joint Venture Collaboration, mentre Kyowa Kirin possiede una quota del 49%. Grünenthal intende acquisire completamente la restante quota del 49% esercitando un’opzione all’inizio del 2026.

