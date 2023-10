Gli Sherman’s Trees in radio con “Against your will”

Sherman’s Trees tornano sulla scena musicale con “Against your will”: la follia che arriva quando si realizza di vivere un’esistenza non voluta

La band Sherman’s Trees torna con un nuovo singolo, “Against your will” in attesa dell’arrivo del loro primo LP. Il brano parla di una persona che si accorge di essere intrappolata in una vita che non voleva.

Una traccia introspettiva in cui il protagonista viaggia nella memoria e ricorda di quando era piccolo e libero, ma non solo: purtroppo cercare nel passato porta a galla anche degli abusi che lo portano ad uscire di senno e alla fine impazzire.

Gli Sherman’s Trees sono un progetto nato nel 2019 a Torino, band dalle sonorità prettamente aggressive che strizzano l’occhio al metal e allo stoner.

A caratterizzare il tutto la peculiare e versatile vocalità di Thomas Cocchiara capace di passare da un cantato aggressivo e rabbioso a parti vocali più melodiche.

La sezione ritmica è composta da Mauro Daniele dietro le pelli e da Andrea Rent al basso, mentre le sei corde sono affidate ad Enrico “Inri” Lo Brutto.

Attualmente la band ha concluso le registrazioni del primo LP che s’intitolerà “Shadows of shermans” la cui uscita ufficiale è prevista per l’inizio del 2024 e che verrà anticipata dal singolo “Agains you Will”.