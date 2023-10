“Destroy the Laws of Good” è il nuovo album di Athiel

Athiel presenta “Destroy the Laws of Good”, il suo nuovo album disponibile online su tutte le piattaforme digitali

È uscito “Destroy the Laws of Good”, il primo album della one man band Athiel, con il quale Dann XI (nome d’arte di Mario Tamponi) punta a farsi notare nel contesto musicale. Il brano Sitra Achra, scelto per presentare il progetto, rappresenta un viaggio attraverso una foresta proibita sotto lo sguardo di un serpente. La traccia si caratterizza per un suo assolo più lungo rispetto alle altre presenti nell’album, e con i suoi vari cambi porta l’ascoltatore ad uno stato di “trance che aiuta ad addentrarsi nell’abisso più profondo del nulla”, a detta dell’autore. Basta un verso per entrare nel mood di questo viaggio: “Beyond the light of sun, you’re the master Darkness” (Dann XI, Athiel).