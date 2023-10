Su Rai Storia “Florence Nightingale. La prima infermiera”

Lo Speciale “Florence Nightingale. La prima infermiera” in onda mercoledì 18 e mercoledì 25 ottobre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia

Attivista, riformatrice sociale, esperta di statistica e infermiera, Florence Nightingale ha aperto la strada al lavoro “eroico” degli infermieri. Lo Speciale “Florence Nightingale. La prima infermiera” – in onda mercoledì 18 e mercoledì 25 ottobre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia, introdotto e contestualizzato dalla professoressa Barbara Bracco – racconta una donna straordinaria, un’autentica pioniera, una personalità capace di ribellarsi alle regole sociali dell’Inghilterra vittoriana e lasciare un segno profondo in tutto il mondo.

Nata nel 1820 in una ricca famiglia inglese, Florence Nightingale sviluppa la passione per la medicina. In un momento in cui le donne britanniche sono obbligate a rimanere a casa, scuote i codici della società vittoriana non solo scegliendo una professione che la appassionava, ma anche compiendo progressi in un campo allora riservato agli uomini. Le sue esperienze durante la guerra di Crimea sono basilari per costruirsi le sue vedute sulla sanità: fonda il St. Thomas’ Hospital e la Nightingale Training School for Nurses nel 1860 e i suoi sforzi per riformare l’assistenza sanitaria influenzano in modo notevole la qualità delle cure nel XIX e XX secolo.

Unendo materiali da archivio, testimonianze e ricostituzioni, questo film ripercorre la vita di questa donna straordinaria il cui lavoro pionieristico ha lasciato una brillante eredità di cui beneficiano tutti nelle cure mediche.