L’oroscopo di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale.

L’oroscopo di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cos ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

In amore sono tornati dei dubbi magari qualcuno è preso anche da due storie contemporaneamente. In serata una persona Pesci o Vergine potrebbe mettere a dura prova la tua pazienza.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Questa giornata è valida per quelli che vogliono rimettersi in pista. La serata sarebbe interessante per volare più in alto, pensare all’amore in modo più costruttivo!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Il lavoro prende il tuo tempo. Ci vuole più presenza, e non per forza fisica, in famiglia o con chi ami.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Dopo un periodo di rodaggio, in cui hai dovuto dimostrare quello che vali, ora è possibile ottenere buoni risultati. Favoriti matrimoni e convivenze; creatività.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Si parte alla grande. Pomeriggio migliore ma non fidarti di chi ti propone affari troppo facili.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Oggi devi fare i conti con una certa disattenzione, la stanchezza si fa sentire questa sera. Qualcuno potrebbe anche trasferirsi. Cambiamenti che riguardano l’ufficio, negozi o attività in proprio.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Ogni giorno devi lottare, a questo sei abituato. Proprio tu che sei sempre diplomatico potresti fare un’enorme gaffe.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Sei libero da ombre, libero da nuvole, soprattutto nel lavoro. In questo periodo le tue intuizioni valgono oro. Favoriti i viaggi, opportunità per chi non rimane chiuso in casa.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Cambiamenti radicali e importanti; sono in vista delle trasformazioni che da una parte possono interessarti, dall’altra preoccuparti. Per quanto riguarda l’amore sei più disponibile nonostante qualcuno non te la racconti giusta.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Cerca di evitare scontri e prese di posizione troppo nette. Potresti essere preso da una lieve malinconia che ti consiglio di evitare; non sottovalutare i nuovi incontri.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata che parte con buone premesse. Per l’amore questo è un periodo importante, bene per le coppie forti che possono pensare ad un figlio, ad un trasferimento.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

In arrivo proposte nuove e progressi professionali: occorre darsi da fare. Dal punto di vista amoroso alcuni si trovano in bilico, pronti a risalire in positivo.