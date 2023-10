Obesità: survodutide di Boehringer arriva in fase 3

Boehringer Ingelheim lancia la sfida a Novo Nordisk ed Eli Lilly nel lucroso mercato dell’obesità, facendo avanzare in studi registrativi survodutide

Boehringer Ingelheim lancia la sfida a Novo Nordisk ed Eli Lilly nel lucroso mercato dell’obesità, facendo avanzare in studi registrativi survodutide (BI 456906) il suo farmaco iniettabile per la perdita di peso. L’azienda ha appena annunciato l’avvio di tre studi di Fase III per il suo agonista duale del recettore del glucagone/GLP-1, con arruolamento dei pazienti previsto entro la fine dell’anno.

In uno studio di Fase II, i partecipanti in sovrappeso o obesi che hanno assunto survodutide hanno registrato una perdita di peso di quasi il 19% dopo 46 settimane di trattamento. All’epoca, Paola Casarosa, responsabile delle aree terapeutiche di Boehringer Ingelheim, ha dichiarato che “ciò che abbiamo trovato assolutamente molto incoraggiante è che non c’è stato alcun segno di plateau degli effetti”, suggerendo che ci sarebbe stato “un effetto ancora più forte” in un programma di Fase III.

Fino al 40% dei partecipanti che ha raggiunto le due dosi più alte ha ottenuto una perdita di peso di almeno il 20%, suggerendo che survodutide sia almeno altrettanto efficace, se non di più, rispetto alla concorrenza.

Tuttavia, i dati presentati all’ADA hanno mostrato anche che circa un quarto dei partecipanti trattati con survodutide ha abbandonato la sperimentazione a metà dello studio, in gran parte a causa di eventi avversi gastrointestinali, anche se l’azienda ha dichiarato che questi effetti collaterali potrebbero essere potenzialmente mitigati con un’escalation più graduale della dose.

Survodutide è stato co-inventato da Boehringer e Zealand Pharma. Il farmaco è anche in fase II di studio per adulti con steatoepatite non alcolica (NASH) e fibrosi epatica, con o senza T2D.

Per il momento, Wegovy (semaglutide) di Novo Nordisk è l’unico farmaco approvato per il trattamento dell’obesità. I pazienti che hanno assunto Wegovy hanno registrato una riduzione media del peso di poco inferiore al 10% nelle persone con sovrappeso o obesità e diabete di tipo 2 (T2D).

Mounjaro di Lilly sembra più efficace. È in corso uno studio clinico che confronta il farmaco con Wegovy per la perdita di peso e che sarà completato entro dicembre 2024. Uno studio di Fase III di Mounjaro rispetto al placebo ha portato a una riduzione del peso corporeo del 15,7% per coloro che assumevano la dose più alta dopo circa 18 mesi. Poco meno di un terzo dei partecipanti ha registrato una perdita di peso del 20%. L’approvazione della Fda per un’indicazione sull’obesità per Lilly è prevista entro la fine del 2023.

Lilly sta anche sviluppando il farmaco sperimentale “tripla G” retatrutide, così chiamato perché attiva i recettori GLP-1, GIP e glucagone.

Con una stima di 2,7 miliardi di adulti in sovrappeso o obesi entro il 2025, il potenziale di farmaci per la perdita di peso come quelli di Novo, Lilly e Boehringer è enorme. Gli analisti di Morgan Stanley prevedono che entro il 2030 il mercato globale dei farmaci contro l’obesità possa raggiungere i 50 miliardi di dollari.

Sono in studio anche formulazioni orali. Novo Nordisk sta testando una formulazione orale di semaglutide. Una dose di 50 mg una volta al giorno ha determinato una perdita di peso di poco superiore al 15% rispetto al placebo in adulti sovrappeso o obesi senza T2D.

Anche Pfizer sta lavorando anche su un farmaco orale per la perdita di peso, il danuglipron. I risultati degli studi di fase II mostrano una perdita di peso simile a quella del farmaco iniettabile di Novo Nordisk.