Letizia Dei riporta in digitale la canzone popolare inglese

Torna la canzone popolare inglese con Letizia Dei: “Folk Song Arrangements Benjamin Britten” è un progetto discografico con 6 arrangiamenti di Benjamin Britten

Si chiama Folk Song Arrangements ed è un progetto discografico che racchiude le sei canzoni della tradizione inglese che Benjamin Britten ha arrangiato per chitarra e voce.

La pubblicazione originale della composizione è del 1961 e corrisponde al volume n.6 del progetto permanente di Britten sulla canzone popolare inglese. Queste sei Songs nascono dalla grande ammirazione che il compositore aveva per il chitarrista Julian Bream impegnato in quegli anni in una serie di concerti con il tenore Peter Pears, compagno di Britten.

Sei caratteri, sei storie che ci portano a immaginare e sognare di paesaggi bucolici e leggende inglesi con un accompagnamento che esalta la melodia originale rendendola ancora più penetrante e godibile all’ascolto.

“Non è stato il primo incontro con Britten (sono del 2018 Seven Sonnets of Michelangelo e del 2019 le Cabaret Songs in duo con Chiara Saccone al piano sempre per L&C di Ema Vinci Records) ma senz’altro un altro importante incontro con un compositore del Novecento che amo” ha dichiarato Letizia Dei.

La registrazione di questo disco è iniziata durante il primo lockdown ed ha visto la luce per L&C di Ema Vinci Records. È ascoltabile e acquistabile su ogni piattaforma digitale.

Folk Songs Arrangements L&C per Ema Vinci Records

Voce: Letizia Dei

Chitarra: Rocco Giorgi

Track List

I Will give my Love an apple

Saylor-boy

Master Kilby

The Soldier and the Sailor

Bonny at Morn

The Shooting of this Dear

Ascolta su:

https://open.spotify.com/album/3DIYxTmxwKOkrwMYt6YRHT?si=RjSLTz21S22xrVQwwfTfPA

https://music.apple.com/it/album/folk-song-arrangements-canto-e-chitarra-ep/1647058200