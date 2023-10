I The Underdogs tornano con il brano “Stay Your Limits”

La libertà personale finisce quando inizia quella degli altri: i The Underdogs tornano in radio e in digitale con il brano “Stay Your Limits”

Fuori il nuovo singolo della punk rock band The Underdogs. La band in “Stay Your Limits” affronta concetti probabilmente comuni ma non banali: la libertà di ognuno finisce quando inizia quella degli altri.

Il focus resta saldo sul mantenere i propri limiti e sul mantenere il rispetto nel criticare le idee e pensieri altrui.

Ognuno ha il diritto di ottenere e riscuotere quello che gli spetta ma allo stesso tempo ha il dovere di saldare ciò che ha lasciato in sospeso.

Solo così si potrà essere in pace con sé stessi, perché tutti condividono lo stesso inferno ma con diavoli diversi!

The Underdogs sono un gruppo punk rock formatosi nel 2018.

L’idea di creare una band è dei suoi due fondatori, Federico e Max rispettivamente il cantante e il chitarrista.

Il punk rock è da sempre un genere dal quale sono da sempre affascinati. The Ramones, Sex

Pistols, The Adicts sono solo alcuni dei nostri idoli degli anni 70 per poi passare ai gruppi

pop punk del nuovo millennio.

La scelta del nome si focalizza sulla categoria di persone, The Underdogs, gli svantaggiati

che, nel nostro caso, è un’espressione che calza a pennello.

Sono infatti arrivati al punto di voler mollare dopo che molti componenti si ritiravano dal voler proseguire con il progetto della band. Solo da due anni, dopo svariati cambiamenti nei componenti della band, hanno

trovato il quartetto vincente grazie all’aggiunta di Massimo al basso e Federico alla

batteria.

Oltre a proporre cover, con i loro inediti vogliono esprimere la voglia di far sentire la loro voce e le loro idee utilizzando come mezzo di comunicazione l’unica cosa che più li unisce, la musica.