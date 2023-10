Grande Fratello: bufera su Mughini per la frase su Salvini

Mughini parla di razzismo al Grande Fratello e inizia un discorso dicendo “Quel cretino di Salvini…”: tagliata la frase, poi arrivano le scuse. Il ministro: “Una medaglia, bacioni Giampiero”

“Cretino“. Lo ha detto nel bel mezzo di un discorso, in modo spontaneo, senza preoccuparsi minimamente del fatto che stesse parlando di un ministro: dopo poche ore all’interno della casa del Grande fratello, il giornalista e scrittore Giampiero Mughini fa parlare di sè per aver apostrofato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini con l’epiteto “cretino”. Un insulto poco opportuno e in ogni caso contrario al regolamento. Ma cosa ha detto esattamente Mughini? Si stava parlando di immigrazione, di razzismo e dell’atteggiamento degli italiani nei confronti delle persone di colore. “Una ragazza con la pelle scura ha dei problemi in Italia?”, ha chiesto Mughini a Samira.

Lei: “Io no”. “Io non credo ci sia questo atteggiamento in Italia”, stava dicendo Mughini, quando ha aggiunto: “Quel cretino di Salvini ha detto Paola Egonu….“. La frase non è finita perché il Grande fratello ha immediatamente chiuso il microfono di Mughini e lo ha immediatamente chiamato in confessionale. Il discorso di Mughini era riferito alla pallavolista Paola Egonu, a proposito della quale Salvini non si era detto entusiasta della partecipazione di lei al festival di Sanremo: “Paola Egonu è una grande sportiva- disse allora Salvini- una grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia Paese razzista”. Non si è però capito cosa esattamente volesse dire Mughini.

LE SCUSE IN CONFESSIONALE

È lo stesso Grande fratello, questa mattina, a diffondere quelle che definisce scuse da parte di Mughini. Il giornalista è seduto in confessionale e si scusa. Si scusa però con gli autori, non pare con il ministro Salvini. Dice infatti: “Mi è scappato, chiedo scusa. Vi chiedo scusa, scusami ancora“. Prima dell’inizio del video passa una scritta: “Dopo essersi reso conto dello scivolone Mughini è immediatamente corso ai ripari”. Non è l’unica infrazione che ha già commesso lo scrittore, entrato all’interno della casa lunedì 16 ottobre. Ha violato infatti anche la regola che vieta di raccontare agli altri concorrenti informazioni e fatti riguardanti l’attualità all’esterno della casa: Mughini si è lanciato a parlare di calcio e ha riferito alcuni esiti di recenti partite della Juve.

“Essere insultato dal signor Mughini, che nelle segrete stanze del Grande Fratello mi ritiene un cretino e un razzista, è per me una medaglia. Bacioni Giampiero!“. Il ministro ha commentato così sul suo profilo Facebook e Instagram quanto accaduto dentro la casa del Grande fratello, pubblicando lui stesso il video della frase di Mughini come riferisce la Dire (www.dire.it).