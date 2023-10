Globus Maritime costruirà due navi porta-bulk

Globus Maritime Limited, ha firmato due contratti per la costruzione e l’acquisto di due navi porta-bulk da circa 64.000 dwt

La società di navigazione a secco quotata al Nasdaq, Globus Maritime Limited, ha firmato due contratti per la costruzione e l’acquisto di due navi porta-bulk da circa 64.000 dwt. Le navi sono state descritte come efficienti dal punto di vista del carburante e saranno costruite in un cantiere navale non specificato in Giappone.

La consegna è prevista nella seconda metà del 2026. Il costo totale di costruzione della nave è di circa 75,5 milioni di dollari, inclusi vari extra, ha comunicato Globus Maritime. La società intende finanziarsi con una combinazione di debito e equity.

“Siamo lieti di annunciare l’ordine delle nostre 4a e 5a nave Ultramax newbuilding da un rinomato cantiere navale”, ha affermato Athanasios Feidakis, Presidente e CEO di Globus – Rimaniamo coerenti nel nostro impegno a rinnovare la nostra flotta con navi moderne e efficienti dal punto di vista del carburante. I nostri sforzi per migliorare il valore degli azionisti e far crescere la nostra flotta continuano a essere costanti”.

L’accordo arriva all’indomani della firma di una linea di credito a termine tra Global Maritime e First Citizens Bank & Trust Company (ex CIT Bank N.A.) per un ulteriore prestito di 25 milioni di dollari, che porta la linea di credito a 77,25 milioni di dollari. Come parte dell’emendamento, la società ha dato in pegno le sue due navi non gravate da ipoteche, la Diamond Globe e la Power Globe, come parte del pacchetto di sicurezza del prestito. Globus Maritime Limited opera e gestisce una flotta di otto navi porta-bulk che trasportano minerale di ferro, carbone, grano, prodotti siderurgici, cemento, allumina e altri carichi secchi a livello internazionale. Le navi hanno una capacità di carico totale di 567.467 DWT e un’età media ponderata di 11,2 anni.