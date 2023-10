Previsioni meteo 17 ottobre 2023: piogge sparse al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 17 ottobre 2023: cieli coperti e precipitazioni sparse sulle regioni del Centro e del Sud peninsulare

La seconda metà di ottobre è iniziata con condizioni meteo più instabili dopo una lunga fase caratterizzata dal dominio dell’alta pressione e dalla conseguente assenza di piogge, oltre a valori termici tipicamente estivi. L’apertura della porta atlantica lascia spazio dunque all’arrivo di perturbazioni, più o meno organizzate, che in questa settimana ci faranno piombare in pieno autunno. Nella giornata di oggi il clima risulterà più asciutto al Nord, mentre avremo cieli coperti e piogge sparse sulle regioni centro-meridionali. Nei prossimi giorni ancora maltempo, con piogge che raggiungeranno il Nord e poi a seguire anche il Centro, specie all’inizio del prossimo weekend.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 17 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con spazi di sereno alternati ad addensamenti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole in transito. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio ancora tempo stabile con qualche addensamento in transito alternato ad ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità, salvo locali addensamento in sviluppo sulle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .