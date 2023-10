Per Riccardo Samele nuovo incarico in Regeneron in Italia

Riccardo Samele entra a far parte di Regeneron per garantire ai pazienti italiani l’accesso alle terapie innovative in ambito oncologico

Riccardo Samele entra a far parte di Regeneron per garantire ai pazienti italiani l’accesso alle terapie innovative di Regeneron attraverso un adeguato riconoscimento del valore delle sue attuali attività oncologiche e del portafoglio clinico oncologico/ematologico in fase di sviluppo.

Samele si unirà al team di leadership italiano di Oncology guidato da Andrea Musilli.

Dopo 5 anni in PwC nel settore Healthcare, Riccardo è entrato in Bristol-Myers Squibb come negotiation lead in onco-ematologia per poi passare rapidamente alla responsabilità del team Pricing & Reimbursement in tutte le aree terapeutiche. Nel novembre 2019 è entrato in GSK per ricreare il team Pricing & Market Access onco-ematologico.

Regeneron è un’azienda biotecnologica globale che ha messo a punto e ricercar farmaci che trasformino la vita per aiutare le persone affette da gravi malattie,

Con l’espansione nei mercati europei e asiatici, Regeneron si sta affermando come leader globale nell’innovazione oncologica, impegnandosi a fornire un portafoglio di farmaci all’avanguardia per aiutare a soddisfare i bisogni insoddisfatti dei pazienti.

Samele ha dichiarato “Il sistema sanitario italiano è composto da molti enti e soggetti che, nel loro insieme, sono vincolati da regole, processi e obblighi anche molto complessi. In questo contesto, il dialogo e la cooperazione tra tutti gli attori, sia a livello nazionale che regionale, sono essenziali. La nostra missione è quella di diventare partner di tutti gli stakeholder”.