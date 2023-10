Nelle librerie “Il metodo Alimentazione intuitiva” di Tribole e Resch

Evelyn Tribole ed Elyse Resch, professioniste di spicco nel campo della nutrizione e dei disturbi alimentari, illustrano i 10 principi alla base dell’Alimentazione intuitiva

“Questo libro sull’Alimentazione intuitiva vi propone un nuovo modo di mangiare che non vi costringe a lottare contro voi stessi e vi libera dalle catene della dieta, insegnandovi a fidarvi del vostro corpo e dei segnali che vi manda. Questo libro non modificherà solo il vostro rapporto con il cibo, ma vi cambierà la vita.” Dalla sua prima pubblicazione negli Stati Uniti nel 1995, Il metodo Alimentazione intuitiva è diventato un classico della nutrizione, aiutando migliaia di persone a fare pace con il cibo una volta per tutte. In questa nuova edizione completamente rivista e aggiornata, Evelyn Tribole ed Elyse Resch, entrambe professioniste di spicco nel campo della nutrizione e dei disturbi alimentari, illustrano i dieci principi alla base dell’Alimentazione intuitiva insegnandoci a sviluppare un atteggiamento sano nei confronti del nostro corpo e a costruire un nuovo rapporto con il cibo.

Con un linguaggio chiaro e positivo, le autrici ci spiegano che il problema non siamo noi, ma le diete cariche di regole e restrizioni che non fanno altro che allontanarci dalla nostra innata saggezza nutrizionale. Come prima cosa, dunque, è fondamentale combattere la cultura della dieta, dimenticando tutto ciò che ci è stato insegnato sul controllo delle calorie e del peso. Solo imparando a riconnetterci con i segnali che l’organismo ci manda e adottando un atteggiamento gentile nei confronti dei nostri sentimenti, del nostro corpo e di noi stessi potremo fare pace con il cibo a qualsiasi età e a prescindere dal peso, e riscoprire finalmente il piacere di mangiare.

In questo libro troverete suggerimenti di facile attuazione che vi aiuteranno a integrare l’Alimentazione intuitiva nella vita di tutti i giorni e a fidarvi del vostro intuito, per sempre.

Evelyn Tribole, dietista qualificata e dietista-supervisore certificata per i disturbi alimentari, è autrice di nove libri e ha uno studio privato a Newport Beach, in California. In passato è stata l’esperta nutrizionista nel programma «Good Morning America», referente nazionale dell’Academy of Nutrition and Dietetics e redattrice della rivista «Shape», sulla quale ha tenuto una rubrica mensile per undici anni. I media spesso si rivolgono a lei per la sua esperienza: ha rilasciato centinaia di interviste, tra gli altri alla CNN, al «Today Show» della NBC, alla MSNBC, a Fox News, «USA Today», «The Wall Street Journal», «The Atlantic», al podcast “Ten Percent Happier” e alla rivista «People».

Elyse Resch, dietista qualificata e dietista-supervisore certificata per i disturbi alimentari, membro dell’International Association for Eating Disorder Professionals, dell’American Dietetic Association e dell’Academy of Nutrition and Dietetics, è una terapista nutrizionale con uno studio privato a Beverly Hills, in California. Tiene regolarmente conferenze, interviste per i podcast e sui media. La sua attività è stata presentata, tra gli altri, alla NPR, alla CNN, alla NBC, sul «Los Angeles Times», su «Ap Press», su «USA Today» e sull’«Huffington Post».