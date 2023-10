I Nightsoon online con il brano “Soulmates”

Si intitola “Soulmates” la nuova canzone dei Nightsoon, disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme streaming

I NIGHTSOON hanno pubblicato il nuovo singolo intitolato “Soulmates”. Brano riflessivo e trasportante, con cui la band introduce un altro lato della sua sonorità, quello più intimo e acustico, ma per questo non meno rock, esce in seguito ai precedenti singoli “Sunset”, “Play The Punk” e “Don’t Hate.

In questa traccia è notevole il lavoro di ricerca continuo che i NIGHTSOON fanno per trovare la sonorità adatta ad ogni testo e dare il giusto significato alle parole.

Il video musicale, diretto da Valentina Bobbi Cipriani, è ispirato alla storia di Mike Ramarro, caro amico della band, in un periodo buio della sua vita.

La band NIGHTSOON nasce nel 2018, con Nika Khachapuridze alla voce e chitarra, Eric Vincenzi al basso e cori e Giulio Da Re alla batteria e cori.

Il sound è potente e moderno, riprende sonorità brit rock, indie e grunge, ispirandosi a band come Nirvana, Soundgarden, Kings Of Leon, The Doors, Foo Fighters, e Radiohead.

Il nome “NIGHSTOON” deriva dall’abitudine di Nika di scrivere i testi di notte, aspettando che quel momento della giornata arrivasse presto, per liberare le sue emozioni e i suoi pensieri.

A novembre 2021 la band incide il suo primo singolo, “Same Stain”, presso il prestigioso Mulino Recording Studio ad Acquapendente (VT), con l’ingegnere del suono Andrea Mescolini.

Tra l’estate del 2022 e la primavera del 2023 la band incide altri brani al Bonsai Recording Studio di Andrea Mescolini ad Orvieto, con successivo mix e master effettuato dallo stesso al Mulino Recording Studio di Acquapendente (VT).

A seguire i singoli “Sunset”, “Play The Punk”,”Don’t Hate” e l’ultimissimo “Soulmates”.

Same Stain” e i nuovi singoli della band, tutti pubblicati individualmente come audio e videoclip, saranno contenuti nel primo album dei NIGHTSOON, atteso nei prossimi mesi.