Filippo Pasqui nelle librerie con “Vasto devasto”

Il nuovo romanzo di Filippo Pasqui è un’opera corale, neo surrealista e bizzarra, ambientata in una società in piena crisi endemica

Staggiano, paese alle porte di Arezzo, é un piccolo posticino fatato circondato dal verde toscano e dall’aria felice e spensierata. Di certo non per Graziano che, dopo una brusca lite con la moglie Paola, alla veneranda età di settantasette anni decide di scappare dalla sua casina accogliente per intraprendere un viaggio alla scoperta di sensazioni mai provate. Tra piccoli furti e fughe burrascose in mezzo ai boschi, Graziano si renderà conto che questo viaggio dovrà intraprenderlo in compagnia di un’arma seppellita molti anni prima. Una sfarzosa spada che sarebbe dovuta appartenere a Saddam Hussein.

Questa è la storia dell’inizio di una latitanza e dell’emergenza che la famiglia e gli amici di Graziano si ritroveranno ad affrontare. Un’opera corale, neo surrealista e bizzarra, ambientata in una società in piena crisi endemica volta a un ennesimo stravolgimento inaspettato.

BIO:

Nato nel 1994 tra le colline toscane e cresciuto allo stato brado, Filippo Pasqui sin da piccolo era convinto che da grande sarebbe diventato un uomo mentalmente instabile. Le uniche cose belle che calmavano le sue inquietudini erano l’ascolto di musica sconosciuta, la lettura di libri dal gusto discutibile e lo scrivere cose un po’ campate per aria.

Dopo una breve carriera in almeno quarantacinque settori diversi, ha capito che forse era meglio calmarsi dandosi a una vita semplice e iniziando a scrivere quei libri che aveva in testa da anni, come Racconti di BlaBlaCar (2020) e L’Ondra (2021). Ha vinto svariati premi ma fa il vago e l’inconcludente quando qualcuno gli chiede quali.