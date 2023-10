Fabrizio Corona ad “Avanti Popolo” su Rai 3: nuove rivelazioni sul calcioscommesse

Ad “Avanti Popolo” stasera su Rai 3 la crisi mediorientale e il calcioscommesse con Fabrizio Corona in studio da Nunzia De Girolamo

Un’ampia pagina dedicata alla guerra in Medio Oriente aprirà domani, martedì 17 ottobre, la seconda puntata di “Avanti popolo”, il people-show condotto da Nunzia De Girolamo, alle 21.20 su Rai 3, con l’intervento del Ministro della Difesa Guido Crosetto, aggiornamenti sulla situazione dagli inviati, testimonianze dirette ed ospiti in studio. Nunzia De Girolamo intervisterà in esclusiva il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, sul conflitto in corso.

A seguire si parlerà del caso calcio scommesse, con ospite in studio Fabrizio Corona.

Nell’ultima parte si affronterà il caso del suicidio di Vincent Plicchi, il tiktoker di Bologna, attraverso il racconto del padre Matteo, in studio. Un pubblico di cento persone, di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali (lavoratori dipendenti, operai, casalinghe, disoccupati, liberi professionisti, studenti universitari, insegnanti ecc.), ciascuno con la propria idea politica e la propria visione del mondo, interverrà nel dibattito sui vari temi affrontati. Compito della De Girolamo è quello di ascoltare in maniera imparziale cercando di mediare tra le tante voci, tentando ove possibile di trovare un punto di convergenza. A fare da contrappunto al dibattito in studio, i servizi filmati realizzati dai giornalisti inviati in tutta Italia, attraverso i quali si cercherà di approfondire e sviscerare i temi al centro della discussione, insieme a materiali presenti sul web e sui social, strumenti attraverso i quali anche il pubblico da casa sarà invitato ad esprimersi attraverso il profilo Instagram @avantipopolorai #avantipopolo.