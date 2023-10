“Bread and roses” di Ken Loach su Rai 5: la trama del film

Il film “Bread and roses” per la regia di Ken Loach, in onda su Rai 5 per il ciclo “Bread and Brexit”: ecco la trama

Maya lascia il Messico per raggiungere clandestinamente la sorella che vive a Los Angeles. Negli Stati Uniti, trova lavora in una ditta di pulizie e conosce il sindacalista Sam che si batte per il miglioramento delle condizioni di lavoro degli immigrati.

È il film “Bread and roses” per la regia di Ken Loach, proposto martedì 17 ottobre alle 21.15 su Rai 5 per il ciclo “Bread and Brexit”. Nel cast, Pilar Padilla, Adrien Brody, Elpidia Carrillo, Jack McGee.