Previsioni meteo 16 ottobre 2023: al via una settimana di maltempo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 16 ottobre 2023: con il cedimento dell’alta pressione spazio alle perturbazioni atlantiche che raggiungeranno l’Italia

Dopo una lunga fase di condizioni meteo praticamente estive, il cedimento dell’alta pressione nel corso dell’ultimo weekend ci sta traghettando verso l’autunno. Nella giornata di oggi avremo un ulteriore inserimento di correnti umide, pilotate da una vasta circolazione depressionaria presente sulla Scandinavia. In questa prima fase di maltempo le precipitazioni potranno interessare le regioni centro-settentrionali, mentre le temperature si porteranno in linea con la media stagionale. Nel corso della settimana arriveranno poi altre perturbazioni, con il maltempo che sarà principale protagonista dello scenario meteo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 16 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli nuvolosi ma tempo per lo più asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole in transito, deboli piogge in arrivo sulle Alpi occidentali. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli nuvolosi e tempo asciutto. In serata prime piogge in arrivo sul Lazio, stabile altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse su Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sui settori Peninsulari e sulla Sardegna, più asciutto su Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto solo sulla Sicilia. Temperature minime stabili o in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

