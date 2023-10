La Bi Bi Blues Band torna con “Blue Pink and Grey”

In radio e sulle piattaforme digitali “Blue Pink And Grey”, singolo dalle forti tinte modern blues della realtà milanese dei Bi Bi Blues Band

Esce “Blue Pink And Grey”, singolo dalle forti tinte modern blues della realtà milanese dei Bi Bi Blues Band. Il brano è sui principali stores digitali e in promozione nazionale. “Blue Pink and Grey” nasce dall’inopportuno e sgradevole accostamento di questi colori per descrivere “Il Male Di Vivere Montaliano” degli artisti, che passano la vita tra dubbi, eccessi di sensibilità, incapacità di trovare una propria collocazione nel mondo, di essere capiti ed amati. Di spiegare al prossimo che, anche se apparentemente senza senso, l’accostamento di questi tre colori ha per loro un significato profondissimo. Perciò per spiegare a chi può e vuole stare loro vicino che non sempre è facile capirli ma che qualsiasi loro azione ha un significato molto profondo.

La band

Silvia Rumi

Silvia è la lead-singer/front woman, una lunga esperienza sui palcoscenici nostrani, interprete di brani di spessore come quelli dei Led Zeppelin, Beth Hart, Joss Stone, Joe Bonamassa, Alannah Myles, ecc… Ha studiato diversi anni con Francesco Rapaccioli (Eros Ramazzotti, Pooh, J-Ax, Michele Bravi, Francesca Michielin, Elio e le storie tese, ecc. ecc.). Pronta ad intraprendere questa nuova avventura.

Marcello Romani

Marcello è il lead guitarist, arrangiatore e compositore. Ha iniziato a suonare la chitarra da ragazzo ed ha avuto i primi approcci con il palcoscenico con Alex Baroni. Da allora non ha mai smesso, ha militato per circa 20 anni nella Doc’s Band, molto nota ed attiva nei circuiti lombardi oltre ad altre collaborazioni importanti, tra cui un tributo ufficiale ai Led Zeppelin ed ha suonato anche per nomi importanti, tra i tanti ricordiamo Antonella Ruggiero. È la mente creatrice del progetto Bibi Blues Band.

Flavio Manzotti

Flavio è il bassista della Bibi Blues Band. Inizia a calcare i palcoscenici a partire dal 2010 ed ha occasione di suonare assieme a professionisti del calibro di Diego Arrigoni dei Modà. Ha fatto esperienza con vari gruppi, spiccando per la sua versatilità musicale.

Fabio Madeddu

Fabio è il batterista, strumento che inizia già a conoscere a soli 12 anni da autodidatta, per poi cominciare gli studi con Giulio Capiozzo, mitico batterista degli Area. Partecipa a diversi eventi importanti come il Festival di Castrocaro e Sanremo Giovani, frequenta “clinic” importanti come quelle di Steve Smith e Paul Wertigo (Pat Metheny), per citarne alcune e suona in diverse band, tra le quali la Doc’s Band, calcando i palcoscenici dei locali lombardi più importanti.

Guglielmo Angioni

Guglielmo è il tastierista della Bibi Blues Band. Grande appassionato del sound dei più grandi musicisti blues e jazz, inizia a familiarizzare con lo strumento sin da bambino e ne farà in seguito la sua grande passione. Durante l’università frequenta la scuola civica di Jazz di Milano ed inizia la sua esperienza musicale dal vivo, suonando poi per vari anni in molteplici cover band, principalmente Rock e Blues, fino ad approdare al progetto Bi Bi Blues Band.

Instagram: https://www.instagram.com/bibi_blues_band/

Spotify: https://open.spotify.com/track/7h8MBFNuapqmgy9yDG9phL?si=b9acd8605bd0429f