Crociere: aperte le prenotazioni 2025 di Holland America Line

Holland America Line ha aperto le prenotazioni per la sua stagione europea 2025, che offre ai viaggiatori la possibilità di ampliare i propri orizzonti come mai prima d’ora con le rotte più diverse e focalizzate sulla destinazione del settore. Con un aumento delle crociere di oltre 10 giorni, più itinerari in Islanda e un totale di 62 scali notturni o partenze in tarda serata nelle principali città europee, Holland America Line invita i viaggiatori a immergersi nella cultura, nella storia e nei paesaggi della regione.

Rotterdam, nei Paesi Bassi, torna come porto di partenza per ospitando Rotterdam e Nieuw Statendam su itinerari di andata e ritorno nel Nord Europa e nel Baltico. La compagnia di crociera offre anche più itinerari verso le destinazioni più trendy come la regione della Terra Santa, l’Iberia e l’Islanda. Una nuova traversata di 28 giorni nel Circolo Polare Artico “Legendary Voyage” mostra lo scenario incontaminato dei ghiacciai e della fauna selvatica della Groenlandia con cinque scali nel paese e visite in Islanda, Capo Nord e Scozia.

“Per Holland America Line, l’Europa 2025 è tutta incentrata su crociere più lunghe, tempo prolungato in porto e offerta della gamma più diversificata di itinerari da vacanze di una settimana a esplorazioni di un mese”, ha affermato Beth Bodensteiner, Chief Commercial Officer di Holland America Line.