Battezzata la prima VLGC dual-fuel di Eastern Shipping

La società di gestione di navi con sede a Singapore Eastern Pacific Shipping (EPS) ha tenuto una cerimonia di battesimo per la sua prima nave porta gas liquefatto di petrolio (LPG) a doppia alimentazione (dual-fuel) di grandi dimensioni (VLGC). La cerimonia di battesimo si è svolta in Corea nelle settimane scorse. La nave gasiera da 86.000 metri cubi è stata battezzata M/V Logan Explorer. La madrina della nave è stata la CEO del Global Centre for Maritime Decarbonisation, la professoressa Lynn Loo. Costruita dalla Hyundai Samho Heavy Industries Co., questa nave di nuova costruzione sarà inizialmente noleggiata a Trafigura.

A giugno di quest’anno, EPS ha firmato un contratto di costruzione per 2+2 petroliere LRII a doppia alimentazione LNG con il cantiere navale cinese Guangzhou Shipbuilding International Co., una sussidiaria della China State Shipbuilding Corporation, e CSSC Trading. La consegna delle navi ferme è prevista per il 2025 e il 2026. Se tutte le opzioni saranno esercitate, l’affare dovrebbe raggiungere un valore di 280 milioni di dollari.