“Bastardi a mano armata” su Rai 4: la trama del film

“Bastardi a mano armata”, un film di Gabriele Albanesi, in prima visione televisiva stasera su Rai 4: ecco la trama del film

Un omaggio al cinema crime italiano degli anni ’70 e ’80, con palesi riferimenti al cult di Fernando Di “Leo Vacanze per un massacro”. È il film crime “Bastardi a mano armata” (2021), diretto da Gabriele Albanesi, in onda in prima visione lunedì 16 ottobre alle 21.20 su Rai 4.

Recluso in Algeria con una condanna per omicidio, Sergio viene graziato in cambio di un “favore” da svolgere in Italia per conto di un misterioso uomo d’affari. Sergio si mette subito all’opera recandosi in una villa dove deve recuperare alcuni importanti documenti sepolti nella serra.

Ma c’è una complicazione: la villa è abitata da una facoltosa famiglia e Sergio si vede costretto a sequestrare gli abitanti. Ovviamente, la situazione degenererà. Nel cast Marco Bocci, Fortunato Cerlino, Peppino Mazzotta e la giovane Amanda Campana.