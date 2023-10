Previsioni meteo 15 ottobre 2023: arriva l’autunno

Le previsioni meteo di oggi, domenica 15 ottobre 2023: piogge sulle regioni centro-settentrionali e temperature in calo da Nord a Sud

In questa prima metà di ottobre il Mediterraneo è stato sottoposto al dominio dell’alta pressione sub-tropicale. Questo ha portato finora condizioni meteo stabili, con precipitazioni scarse o assenti ed anche caldo anomalo per il periodo. Ora però l’alta pressione tenderà a cedere nei prossimi giorni, portando qualche primo segnale di autunno.

L’inserimento di correnti umide, pilotate da una vasta circolazione depressionaria presente sulla Scandinavia, porterà corpi nuvolosi in transito sull’Italia con prime piogge specie al Centro-Nord. Condizioni meteo in peggioramento poi nella prima parte della prossima settimana con maltempo più organizzato.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 15 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino acquazzoni sparsi tra Veneto e Friuli, asciutto altrove con velature in transito, localmente anche compatte. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sui settori adriatici, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. In serata residui fenomeni sulla Romagna, velature in transito sulle altre regioni. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Tempo stabile al mattino con velature in transito ed addensamenti da nuvolosità bassa sul versante tirrenico. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità e schiarite, salvo possibili piovaschi nelle zone interne del Lazio. In serata instabilità in aumento con acquazzoni in arrivo sul versante adriatico e variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Condizioni di tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni del Sud dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la serata e nottata nuvolosità in aumento con l’arrivo di acquazzoni sul versante adriatico, specie tra Molise e Puglia settentrionale. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .