Stasera in prima visione su Rai Storia “La testimonianza”: il dramma (e i segreti) dell’Olocausto firmati dal regista Amichai Greenberg

Yoel, un ricercatore che studia l’Olocausto, si ritrova nel mezzo di una battaglia legale, ampiamente ripresa dai media, in Astria: La questione riguarda un brutale massacro di ebrei che ebbe luogo verso la fine della Seconda guerra mondiale nel villaggio di Lendsdorf. Qui, un’influente famiglia di industriali, sulle cui terre avvenne la strage, sta progettando di costruire un complesso immobiliare proprio in quel luogo. Una storia che il regista Amichai Greenberg racconta nel film “La testimonianza”, in onda domenica 15 ottobre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia. Nel cast, Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit Dasberg Shamul.

Yoel sospetta che il loro scopo sia quello di insabbiare il caso per sempre, ma ha difficoltà a trovare le prove definitive per fermare il progetto. Mentre svolge le sue ricerche, Yoel scopre testimonianze secretate di sopravvissuti all’Olocausto e, scioccato e sorpreso, ritrova una testimonianza resa dalla madre, di cui non sospettava l’esistenza. In essa, la donna confessa un fondamentale segreto del proprio passato. Yoel, che sta svolgendo una doppia ricerca, personale e scientifica, è intrappolato tra muri di silenzio. Da storico incrollabilmente dedito alla verità, decide di continuare le ricerche anche a costo di rovinare la propria vita personale e professionale.