Giò online con la nuova canzone “Rafa Leao”

Il brillante artista abruzzese Giò torna con un nuovo coinvolgente inedito che sottolinea l’importanza di non fermarsi di fronte alle difficoltà

GIÒ pubblica, su tutte le piattaforme “RAFA LEÃO”, il suo nuovo singolo. A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione dell’ultima release, “Libero #2”, il talentuoso rapper presenta un nuovo coinvolgente inedito.

“RAFA LEÃO” è un vero e proprio brano manifesto della mentalità di GIÒ. Prendendo a pretesto la figura del campione portoghese, attualmente in forza al Milan, l’artista abruzzese sottolinea l’importanza della resilienza e della capacità di non perdere la tenacia di fronte ai momenti difficoltà. Proprio come un atleta è preparato per affrontare qualunque tipo di condizione, allo stesso modo, GIÒ incarna lo spirito del precetto “never give up” celebrandone l’approccio vincente.

Su una curatissima produzione, firmata da Andrea Tirimacco, la penna dell’artista trasporta, immediatamente, l’ascoltatore in una narrazione che racconta il suo vissuto fatto di struggle e successi. Grazie alla sua poetica ispirata e dall’attitudine urban, GIÒ offre uno spunto di riflessione agli ascoltatori sul modo di affrontare le criticità della vita.

“RAFA LEÃO” si presenta, così, come una nuova interessante proposta nel panorama urban nazionale, una release che si preannuncia come un’occasione, per tutti gli appassionati del genere, per scoprire il suggestivo universo artistico del brillante artista abruzzese.

Mix e master del progetto sono a cura di Patrick Wave Carinci, mentre l’artwork è stato realizzato da Serseuniverse.