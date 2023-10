Francis Blvck online con il brano “Non ci sei più”

Francis Blvck torna sulla scena musicale con il brano “Non ci sei più”. La libertà che si prova dopo il peso della depressione

Il cantante Francis Blvck torna con un nuovo singolo, “Non ci sei più“, il primo da solista in italiano dopo un percorso in duo elettronico.

La canzone autobiografica si focalizza sul periodo di transizione vissuto dal cantautore racconta di un male oscuro che in molti vivono ma che pochi raccontano.

Dopo un lungo periodo chiuso in casa a causa di una profonda depressione diagnosticata all’età di 16 anni, e dopo una lunga battaglia, la traccia racconta della preziosa sensazione del tornare a sentirsi libero.

Il ritornello rimarca con forza il non sentire più quel peso che si porta dietro dall’adolescenza ed essere finalmente pronto a spiccare il volo.

Francis Blvck, all’anagrafe Francesco Crescioli è un artista originario di Bassano Del Grappa.

A 12 anni ha iniziato a scrivere le prime canzoni con la chitarra, passando da essere il frontman di una band rock, un duo elettronico fino al 2023 in cui sceglie di intraprendere la carriera da solista, per la prima volta in italiano. Francis è un artista a 360 gradi, appassionato di vari generi tra cui punk, pop, metal e house in cui ama spaziare, riesce a distinguersi per il suo modo unico di cantare e raccontare il suo dolore derivante da un lungo periodo di depressione, ora sta meglio e vi porterà in un roller coaster di emozioni.

Il ragazzo è un nome nuovo e fresco nella scena attuale con delle ottime premesse