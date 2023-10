“A Sua Immagine” su Rai 1 ricorda Papa Roncalli

Le innovazioni decisive nella Chiesa moderna di Papa Roncalli, il “Papa Buono”, al centro del programma “A Sua Immagine” su Rai 1

Mentre in Vaticano continua il Sinodo dei Vescovi, nella puntata del 15 ottobre di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda alle 10.30 su Rai, verrà ricordato Giovanni XXIII, il “Papa buono” del quale proprio in questa settimana cade la festa liturgica.

E questi due argomenti s’intrecceranno più volte nel corso della puntata poiché non c’è dubbio che proprio a papa Roncalli – il Papa del Concilio – si debbano alcune innovazioni decisive nella storia della Chiesa moderna: la sinodalità appunto, ma anche il dialogo ecumenico e inter-religioso, l’attenzione ai mezzi di comunicazione di massa, la collegialità, e i richiami più pressanti alla pace (quest’anno ricorre il sessantesimo dell’encliclica Pacem in Terris particolarmente attuale in questo presente di guerre e di tensioni geopolitiche).

Di tutto ciò parleranno Lorena Bianchetti ed i suoi ospiti lo scrittore e nipote di papa Giovanni, Marco Roncalli e l’esperto di Storia della Chiesa padre Giuseppe Buffon offrendo vari spunti di riflessione e di ricordo di quella stagione per molti verse straordinaria nella storia della Chiesa. A rendere ancor più significativa la puntata tante immagini della storia e del pontificato di Giovanni XXIII e dei momenti salienti del Concilio Vaticano II.

Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dall’Abbazia di San Martino al Cimino di Viterbo.

Alle 12.00 verrà trasmesso, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.