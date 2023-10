A “Il Collegio” su Rai 2 i prof d’eccezione Barbascura X e Leo Gassman

Due prof d’eccezione per la terza puntata de “il Collegio” in onda in prima serata su Rai 2: Barbascura X per la chimica, Leo Gassman per il canto

Un appuntamento speciale per la terza puntata dell’ottava edizione de “Il Collegio” domenica 15 ottobre alle 21 su Rai 2, che per questa domenica sarà più lunga. Il docu-reality, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, quest’anno porta i protagonisti nel 2001: da quando è iniziato il format è l’anno più vicino ai giorni nostri.

Nella terza settimana al Collegio del 2001, grandi sorprese attendono i collegiali: l’equilibrio interno sarà turbato dall’arrivo di una nuova compagna, mentre due “prof” d’eccezione impartiranno delle lezioni speciali: Barbascura X in chimica, con un lavoro di gruppo che sarà fondamentale per ottenere i crediti della borsa di studio, e Leo Gassman in canto e presenza scenica, con un intervento che aiuterà i ragazzi in vista della rappresentazione teatrale di fine corso.

Nel frattempo, fra amori contrastanti e bravate che irritano il Preside, la classe è arrivata a metà percorso e i collegiali dovranno affrontare un esame di sbarramento che rivelerà chi di loro ha davvero voglia di proseguire fino ad ottenere il diploma. Non tutti riusciranno a superarlo.