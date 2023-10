A Guido Grimaldi il premio Remtech4sustainability

Il Presidente di ALIS Guido Grimaldi ha ricevuto il premio RemTech4Sustainability conferito durante i lavori del RemTech Expo 2023

“Ringrazio davvero tutta la struttura organizzativa di RemTech Expo per il prestigioso premio che mi è stato conferito a Ferrara e che mi inorgoglisce, anche perché credo fortemente che la sostenibilità ambientale, economica e sociale sia una reale e concreta leva di competitività per l’economia nazionale ed internazionale. Ci tengo a fare i miei complimenti a RemTech e alla fiera di Ferrara, perché questi eventi aiutano imprese, stakeholder ed Istituzioni a dialogare in maniera costruttiva e a far conoscere sempre di più un settore vitale per il Paese, come è appunto il nostro comporto del trasporto e della logistica”.

Con queste parole il Presidente di ALIS Guido Grimaldi è intervenuto ritirando il premio RemTech4Sustainability conferito durante i lavori del RemTech Expo 2023, hub tecnologico ambientale organizzato presso la Fiera di Ferrara.

“L’impegno verso la sostenibilità promosso dalle aziende di logistica e da tutti gli attori protagonisti della portualità e del nostro settore si scontra purtroppo con notevoli problemi legati alla burocrazia, come è stato sottolineato oggi in molti interventi, e a nuovi sistemi di tassazione, come quello previsto per il trasporto marittimo dalla direttiva EU ETS, che rischia seriamente di compromettere gli sforzi compiuti finora dagli operatori dell’intermodalità marittima, portando ad un’alterazione della concorrenza e ad un vero e proprio back shift modale, con il ritorno di milioni di camion sulle strade.

Il sistema ETS – aggiunge Guido Grimaldi – appare come una scelta che rischia di far male all’Europa, in quanto si tratta di una tassa regionale che andrebbe a colpire solo il 7,5% delle emissioni globali del trasporto marittimo, non consentendo così di raggiungere la totale decarbonizzazione in quanto esclude il 92,5% delle emissioni globali.

Ritengo quindi auspicabile, come suggerito dall’International Chamber of Shipping, che venga creato un fondo globale che si alimenta attraverso una fee su tutte le emissioni prodotte a livello mondiale creando così un fondo di ricerca e sviluppo “Fund & Reward” dal quale poi si possono attingere le risorse per lo sviluppo di nuove tecnologie, ma soprattutto per i nuovi carburanti che saranno sempre più costosi e per premiare gli armatori che si sono impegnati e hanno investito prima in nuove tecnologie”.