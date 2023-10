Su Rai 2 torna “Pizza Doc” con Tinto e Carolina Rey

Sarà Carolina Rey ad accompagnare Tinto nella seconda stagione di “Pizza Doc”, in onda da sabato 14 ottobre alle 12.00 su Rai 2

Sarà Carolina Rey ad accompagnare Tinto nella seconda stagione di “Pizza Doc”, in onda da sabato 14 ottobre alle 12.00 su Rai 2. Conduttrice, cantante, attrice e, ora,anche apprendista pizzaiola e “food blogger”, Carolina è pronta a cogliere l’essenza di ogni “creazione” che il super esperto Tinto sarà chiamato ad assaggiare e a giudicare.

Anche questa volta, il programma sarà un’ottima occasione per conoscere i segreti dei maestri dell’arte bianca e rimanere ammirati dall’armonia degli impasti e dalla fantasia degli abbinamenti in chiave locale. Sarà anche un gustoso pretesto per fare cultura con i “mini documentari” lanciati da Tinto con l’obiettivo di far scoprire aneddoti e curiosità legati a prodotti che hanno un legame viscerale e storico con il proprio territorio.

In ogni puntata, due pizzaioli sempre diversi, dovranno ideare e realizzare due antipasti e due pizze che avranno come protagonisti i prodotti raccontati attraverso i servizi esterni. Dagli impasti, alla farcitura finale, passando ovviamente per i segreti di una buona cottura, il programma mostrerà tutto quello che c’è da sapere sulla regina del food italiano.

In questa nuova serie Carolina metterà alla prova prima Tinto, con degli indizi rappresentati da frasi in dialetto, fotografie e canzoni, facendogli “sudare” le destinazioni dei mini-documentari, e poi stimolerà i pizzaioli, celando fino all’ultimo momento i prodotti che dovranno caratterizzare le ricette delle loro pizze.

“Pizza Doc” è un programma prodotto da “Rg Factory Srl”.