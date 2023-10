“Passaggio a Nord Ovest” su Rai 1 alla scoperta di Alberobello

Ad Alberobello con “Passaggio a Nord Ovest”, il programma con Alberto Angela in onda su Rai 1. Poi un viaggio da Baja Cauca a La Rochelle

“Passaggio a Nord Ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 14 ottobre alle 15.00 su Rai 1, partirà anche questa settimana per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia, per assistere a fenomeni naturali spettacolari.

Il viaggio comincerà da Alberobello, in Puglia, per conoscere tutti i segreti della realizzazione dei trulli, le tipiche abitazioni in pietra calcarea inserite nel 1996 tra i siti Unesco.

Bajo Cauca, invece, è una regione della Colombia settentrionale il cui paesaggio è caratterizzato da una natura selvaggia, dalle distese infinite, e acquitrini. Eppure, i bambini che vivono lì affrontano quotidianamente percorsi pericolosi e imprevedibili con un solo obiettivo in mente: arrivare a scuola. Perché questa è la loro occasione per uscire dalla povertà e creare una vita migliore.

Situata a circa 500 km ad ovest di Parigi, sulla costa atlantica, la Rochelle era una delle più belle città fortificate della Francia. Il suo porto ha visto uno degli assedi più violenti della storia del paese, tra il 1627 e il 1628, quando le guerre religiose infuriano. L’assedio della città segnò l’apice delle tensioni tra cattolici e protestanti in Francia e si concluse con la completa vittoria di Luigi XIII e dei cattolici sul Re d’Inghilterra Carlo I.

Da Parigi a Shangai, da New York a Dubai, l’ascensore è il mezzo di trasporto più usato ogni giorno da milioni di persone, persino più del treno, dell’aereo o dell’automobile. Dalla sua invenzione, risalente al 1853, l’ascensore ha seguito i progressi dell’industria e delle nuove tecnologie e l’ascensore del futuro è già in costruzione.