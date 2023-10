Il documentario “Il viaggio dell’angelo” su Rai Storia

“Il viaggio dell’angelo”, un ‘road-documentary’, diretto da Sergio Leszczynski e prodotto da Ascent Film, in onda stasera su Rai Storia

Sergio e Vladimir in viaggio nei luoghi della guerra nei Balcani: è “Il viaggio dell’angelo”, un ‘road-documentary’, diretto da Sergio Leszczynski e prodotto da Ascent Film in collaborazione con Rai Cinema e la tedesca Zdf, in onda sabato 14 ottobre alle 22.40 su Rai Storia per il ciclo “Documentari d’autore”.

Il documentario, sulle note del ‘rock balcanico’, scandisce le mosse dei giovani che riprendono in mano il loro futuro e racconta di una storia di amicizia e amore per la vita in quei luoghi in cui due popoli si trovarono improvvisamente contrapposti.