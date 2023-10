I Negan in radio e in digitale con “La parte del cattivo”

“La Parte del Cattivo”, una toccante ammissione di colpe nel nuovo singolo dei Negan disponibile in radio e sulle piattaforme streaming

“La parte del cattivo” è il nuovo singolo dei Negan, una ballata intensa che cresce lentamente e con forza rappresentando l’accettazione ma anche la perenne lotta verso la parte peggiore di se stessi.

Un brano che è anche un’ammissione di colpa, per tutti i momenti in cui si è dato semplicemente il peggio, uno sguardo lucido verso ogni errore e ogni dipendenza, per accettarsi e poter migliorare. La voce narrante non ricerca la perfezione ma anzi fa propria la fragilità e la complessità dei peggiori villain usciti da un fumetto, dove i protagonisti sono sempre e solo supereroi senza difetti, dubbi o colpe.

Un arrangiamento pop rock moderno e impattante dona un tocco fortemente emotivo rimanendo delicato e orecchiabile. Una canzone dalla struttura tradizionale che però tradisce un’irrisoltezza di fondo non esplodendo mai davvero, non liberando mai la tensione accumulata, perché non esistono soluzioni facili e immediate per i nostri errori.

Il brano fa parte di una serie di canzoni scritte anni fa, a ridosso della nascita della band e prima della pausa obbligata dovuta al Covid, e che insieme a “37100”, “If I Die” prepara la band ad alcuni live estivi. La band è attualmente al lavoro su nuovo materiale che vedrà la luce nell’autunno 2023.