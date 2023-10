Da DNV via libera al primo wing sail di Oceanbird

Il primo wing sail di Oceanbird, il Wing 560, ha ricevuto l’approvazione in linea di principio (AiP) dalla società di classificazione DNV

Il primo wing sail di Oceanbird, il Wing 560, ha ricevuto l’approvazione in linea di principio (AiP) dalla società di classificazione DNV. L’approvazione in linea di principio è una valutazione indipendente di un concetto all’interno di un quadro concordato, che conferma che il design è fattibile e che non esistono ostacoli significativi, i cosiddetti “ostacoli”, che impediscono la realizzazione del concetto. DNV ha esaminato come il wing sail possa resistere a condizioni estreme come forti carichi di vento, carichi di neve e ghiaccio e onde sul ponte.

Hanno anche indagato sulle ridondanze nelle funzionalità del sistema (trimmatura, avvolgimento, piegatura, ecc.), sui sistemi di controllo, le fondazioni e le funzionalità dei componenti macchinari ed elettrici. Oceanbird ha richiesto che la revisione includesse documenti oltre i requisiti minimi per ridurre le incertezze relative al concetto. “È uno dei primi wing sail rigidi che si inclinano in caso di forti venti come caratteristica di sicurezza, che ottiene un’approvazione in linea di principio.

Pertanto, è rassicurante che DNV supporti la nostra filosofia di sicurezza dal momento che stiamo passando dalla visione alla realizzazione. Tra pochi mesi inizieremo ad assemblare i nostri primi prototipi di wing a grandezza naturale, che saranno a bordo di una nave tra circa un anno”, ha affermato Niclas Dahl, Amministratore Delegato di Oceanbird. “Siamo lieti di assegnare a Oceanbird l’AiP per il loro sistema di propulsione assistita dal vento (WAPS).

Tali sistemi offrono la possibilità di migliorare l’efficienza delle operazioni marittime e partnership come questa svolgono un ruolo significativo nel far avanzare l’industria verso la decarbonizzazione”, ha commentato Hasso Hoffmeister, Senior Principal Engineer di DNV. “La sicurezza è la nostra priorità e quindi volevamo che DNV facesse una revisione completa del design”, ha affermato Mikael Razola, Direttore Tecnico di Oceanbird.

“La buona collaborazione con DNV è stata molto importante per noi. Siamo fiduciosi nel nostro design e questo ci rafforza quando passiamo al passo successivo, che è un’approvazione e l’assemblaggio del prototipo”.

Oceanbird è una joint venture creata da Alfa Laval e Wallenius con lo scopo di sviluppare la propulsione eolica per l’industria marittima.