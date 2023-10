Su Rai 2 i nuovi episodi delle serie “NCIS” e “NCIS Hawaii”: la trama

Le serie “Ncis” e “Ncis Hawaii” in prima visione assoluta su Rai 2: ecco la trama degli episodi “Supereroi” e “Missione Marte”

Azione e suspence sono sempre al centro delle avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa, raccontate dalla serie, in prima visione assoluta, “Ncis”, in onda venerdì 13 ottobre 21.20 su Rai 2. Nell’episodio “Supereroi”, Knight soccorre Reyna e suo figlio Adam che hanno avuto un brutto incidente. Purtroppo, non c’è modo di salvare l’agente della Dia che era in macchina con loro. Tramite l’autopsia, Jimmy scopre che il poliziotto non è morto a causa dell’impatto, ma perché qualcuno gli ha sparato. Reyna è una clandestina, teme di perdere suo figlio e ha paura di parlare con la Polizia. La donna, dopo essere stata ricoverata in ospedale, sparisce nel nulla. Con Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Rocky Carroll.

A seguire, alle 22.10 e sempre in prima visione assoluta, “Ncis Hawai’i”, spin off della serie tv ambientata nelle isole del Pacifico, propone l’episodio “Missione Marte”. La Nasa sta organizzando una simulazione in vista della prossima missione su Marte. In una bolla, detta Habitat, sono state ricreate le stesse condizioni del pianeta rosso, ma il maggiore Graham, tra i partecipanti al programma, ha un improvviso malore e muore. La squadra della Tennant, giunta sul posto per indagare, scopre che l’uomo è stato ingegnosamente assassinato. Con Vanessa Lachey, Jason Antoon, Yasmine Al-Bustami, Tori Anderson, Kian Talan.

La serata si chiude con un episodio della prima stagione di “Ncis Hawai’i”, dal titolo “Onde”, in cui gli agenti devono indagare su un attacco di onde sonore subito da una squadra di Marine sulla spiaggia.