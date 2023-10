Previsioni meteo 13 ottobre 2023: piogge e calo termico in vista

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 13 ottobre 2023: ultime ore con l’anticiclone, tra domani e domenica calo delle temperature e piogge

Il weekend della svolta meteo al via. Fino ad oggi, l’autunno è stato notevolmente assente, con l’alta pressione che ha continuato a dominare, portando un clima secco e caldo con temperature di 10°C-12°C superiori alla media. Tuttavia, a partire dal weekend, sembra che questa situazione stia per evolvere. Le ultime proiezioni dei modelli meteo indicano che tra domani e domenica e nel corso della prossima settimana ci sarà il passaggio di una saccatura atlantica seguita da altri impulsi instabili provenienti dall’ovest. Questo potrebbe portare a diverse fasi di pioggia e a una leggera diminuzione delle temperature verso valori più consoni al periodo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 13 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con molte nuvole anche basse e compatte su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con spazi di sereno alternati ad addensamenti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità bassa in formazione. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno, nuvolosità bassa sulla Toscana. Al pomeriggio ancora tempo stabile con qualche addensamento in transito alternato ad ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità, salvo locali addensamento in sviluppo sulle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .