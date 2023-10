L’oroscopo di oggi, venerdì 13 ottobre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 13 ottobre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Nel lavoro alcune trattative vanno troppo per le lunghe, evidentemente per continuare un certo progetto vuoi avere più garanzie che fatichi ad ottenere.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Se aspetti una svolta decisiva nel rapporto di sempre, come la legalizzazione di un’unione, sarai tentato di anticipare i tempi, che invece per un motivo o per l’altro non sono ancora maturi.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Buttati nella vita pratica, potrai raccogliere grandi successi. Vale la pena di lasciarsi andare a qualche intrico d’amore in più. Un amore “spento” può riaccendersi di colpo…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

C’è sempre tanto da fare ma via via che passano i giorni ci saranno sempre più opportunità, contratti e accordi di lavoro, pensi che qualcuno sia irriconoscente con te.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Un amore in arrivo per chi cerca cambiamenti sentimentale, ma ricorda di non lasciare il certo per l’incerto. Qualche energia da recuperare, il pomeriggio è migliore del mattino.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Cerca di essere più presente nella vita della persona che ami, è un periodo fertile per il lavoro, per i progetti futuri. Da chi discute a chi semplicemente è intollerante, devo dire che quasi tutti potrebbero sentirsi troppo incostanti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Stato di benessere, possibili novità. Ottime possibilità per chi cerca nuove situazioni.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata interessante, se sai fare bene il tuo lavoro è probabile che arrivi un piccolo premio a breve. Se hai il cuore solo da troppo tempo, cerca di fare l’impossibile per conoscere gente; giusto senso di sicurezza ed equilibrio.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Tutte le decisioni che vengono prese in merito al lavoro, alla professione, alle questioni finanziarie sono baciate dalla fortuna. Giornata ideale per chiedere ed ottenere.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Se ti piace una persona fatti avanti, oggi avrai di più, infatti sarà una giornata molto importante, ma occorre lavorare per ottenere il massimo.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Bene il lavoro anche se vuoi proporti a qualcosa di nuovo; giornata molto interessante anche per i sentimenti, prepàrati a vivere nuove emozioni se il cuore è solo.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Devi fare i conti con una certa improvvisa malinconia o apatia. Alcuni non sono soddisfatti per il denaro e per il proprio ruolo…