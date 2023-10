Nelle librerie “Tu non mi capisci” di Tara Porter

Tu non mi capisci di Tara Porter è una vera e propria guida di sopravvivenza per ragazze, una bussola per orientarsi nella vita

Che sia per una relazione andata male, per la pressione che subite nel lavoro o nello studio, per un corpo che non vi piace, per una famiglia che non vi capisce, questo libro ha come obiettivo quello di ascoltare i vostri problemi e farvi vivere l’esperienza di sentirvi comprese e riconosciute. Nella sua lunga carriera di psicologa e psicoterapeuta la dottoressa Tara Porter ha parlato con centinaia di ragazze. Tu non mi capisci è basato su quelle conversazioni: sulle storie di giovani donne, le loro speranze, paure, pensieri, sentimenti, comportamenti, fallimenti e trionfi. È un distillato di ciò che la dottoressa ha imparato ascoltandole e degli strumenti che ha dovuto adottare per aiutarle.

Tu non mi capisci è una vera e propria guida di sopravvivenza per ragazze, una bussola per orientarsi nella vita, offre una cassetta degli attrezzi per sviluppare consapevolezza e sicurezza emotiva. In questo percorso di comprensione, Tara Porter fornisce degli strumenti che vi aiuteranno a capire voi stesse, a perdonarvi, a usare al meglio la libertà di cui disponete e a proteggere la vostra salute mentale.

“Spero che Tu non mi capisci vi permetterà di mettere in parole qualcosa che sta nel buio della vostra mente e che faticate a esprimere. Spero che vi sentirete capite.”

Tara Porter è una psicologa clinica. Da quando si è laureata nel 1997 ha lavorato principalmente per l’NHS, il Servizio Sanitario del Regno Unito, con ragazze e giovani donne nella zona nord di Londra, un’area di estrema diversità socio-economica, etnica e religiosa. Scrive regolarmente per il “Times Educational Supplement” e insegna allo University College di Londra.