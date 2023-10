A “Un giorno in pretura” su Rai 3 il processo a Benno Neumair

Il processo a Benno Neumair, autore del duplice omicidio dei genitori, a “Un giorno in pretura” in onda nella notte su Rai 3

Bolzano, febbraio 2021. Dopo oltre un mese dalla scomparsa di Peter Neumair e Laura Perselli, un mese di ricerche e di indagini, Benno Neumair confessa il duplice omicidio. È stato lui il 4 gennaio ad uccidere, strangolandoli con un cordino da arrampicata, entrambi i genitori; è stato lui a caricare il loro corpi in macchina e a gettarli nel fiume Adige, è stato lui a sviare le indagini fino al giorno del suo arresto. Per l’opinione pubblica, che su tutti i media segue il caso con il fiato sospeso, non ci sono dubbi: Benno è un mostro, perché solo un mostro può uccidere a sangue freddo prima il padre e poi la madre.

Ma è davvero così? Davvero Benno Neumair è soltanto e semplicemente cattivo? In questa seconda puntata di “Un giorno in pretura”, in onda sabato 14 ottobre alle 00.25 su Rai 3, dedicata al duplice omicidio avvenuto a Bolzano si racconterà chi sia davvero Benno Neumair, un ragazzo con gravi disturbi psicologici, un ragazzo che fa uso di sostanze anabolizzanti e testosterone, un ragazzo profondamente instabile. E quale è stata la risposta alla domanda più importante di questo processo, Benno è “bad or mad”? Perché solo sapendo se fosse capace di intendere e di volere al momento dell’omicidio si potrà ritenerlo responsabile delle proprie azioni.