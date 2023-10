Su Rai 5 il docufilm “Hui He, un Soprano dalla Via della Seta”

Il docufilm “Hui He, un Soprano dalla Via della Seta” in onda giovedì 12 ottobre alle 21.15 in prima visione su Rai 5: le anticipazioni

Un road movie musicale ambientato tra i grandi teatri d’opera occidentali e le città cinesi di Xi’an, Ankang e Beijing: è il docu-film “Hui He, un Soprano dalla Via della Seta” in onda giovedì 12 ottobre alle 21.15 in prima visione su Rai 5. Un viaggio umano e culturale che racconta come la forza universale della musica unisca due civiltà antichissime e lontane tra loro, come un tempo faceva la “Via della Seta”.

Non un biopic su una grande cantante lirica, ma un documentario creativo a mosaico dove alcuni elementi della storia di Hui He costruiscono un percorso di comprensione del rapporto tra l’Occidente e la Cina. Hui He è oggi il fiore all’occhiello di una Cina che vuole affermarsi anche nel mondo della musica occidentale. Per il pubblico Hui He è un’ottima chiave per comprendere la natura dell’identità cinese: il senso dell’onore, la tenacia, l’ambizione e l’abnegazione assoluta rispetto ai propri obiettivi.

La parabola della ragazza partita da Xi’an è una calzante metafora del nuovo percorso di avvicinamento chiamato “The new Silk Road”, l’ambizioso progetto governativo che vuole ricostruire l’antico ponte culturale ed economico fra Cina ed Europa.