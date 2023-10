L’oroscopo di oggi, giovedì 12 ottobre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 12 ottobre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Per quelli che hanno il partner giusto grandi eventi. Il clima generale del periodo è buono, e alla fine la vittoria sarà tua. Nel lavoro oggi cerca di contenerti il più possibile.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Non sei soddisfatto di come vanno le cose sul lavoro, se hai iniziato un nuovo progetto è normale che ci sia un primo periodo di rodaggio. Concediti un po’ di relax!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Ti sei messo in testa di portare avanti un progetto impegnativo. Evita pensieri negativi. Il peggior nemico è proprio il sentimento di polemica che puoi nutrire nei confronti di un ex; non pensare al passato…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Se l’amore ha creato qualche difficoltà nel passato bisogna andare oltre, risolvere qualche complicazione. Capita ogni tanto di dover lottare, soprattutto con te stesso…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata valida e anche chi ha avuto qualche problema finanziario o legale può uscire fuori dal tunnel. Sul lavoro lo stress incalza ma sta per arrivare un premio.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

In questi giorni è difficile pianificare i conti, avresti bisogno di un piccolo aiuto, di delegare alcune responsabilità, ma non sai a chi rivolgerti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Resta solo un pizzico di fatica nel trovare gli accordi giusti ma la giornata è a tuo favore. Le coppie forti pensano ad un matrimonio.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Gli accordi che nascono in questo periodo sono importanti. Datti da fare in amore, perchè la serata si prospetterà piuttosto interessante; l’istinto conta in amore, ma la ragione non va abbandonata!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

E’ probabile che tu questo periodo voglia vivere un evento tranquillo, lontano dal chiasso. Spendi più tempo per le questioni di lavoro che per quelle sentimentali.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Tutti conoscono il tuo modo di fare, soprattutto in ambito lavorativo sei uno stakanovista, uno che non lascia situazioni in sospeso; l’amore ha bisogno di te o di riconferme!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

L’importante è trovare le parole giuste e non sarà difficile farlo. Puoi ottenere consensi, valutare nuove scelte di vita.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Successo se ti dai da fare fin da adesso! Irresistibile il tuo fascino, ma all’interno della coppia uno dei due ha cambiato lavoro o ci sono stati problemi, non tutti hanno superato l’ostacolo.