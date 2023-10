Maria Grazia Costarelli in radio e in digitale con “Finché la luna arriverà”

In rotazione radiofonica “Finché la luna arriverà”, il nuovo singolo di Maria Grazia Costarelli disponibile anche sulle piattaforme di streaming digitale

“Finché la luna arriverà” è un brano pop disco che parla di una delle tante giornate storte che la vita ci presenta e della voglia di evadere dalla solita routine che ci spinge sempre dietro la porta. Là dove per fortuna spesso si ha sempre qualcuno su cui contare e condividere il bello e brutto, qualcuno che ci capisce senza neanche parlare.

Il pezzo è stato arrangiato da Davide De Blasio con la supervisione del Maestro Enzo Campagnoli.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Il brano è nato sul posto di lavoro tra un cliente e l’altro in un giorno “no”, dove tutto ti sembra non avere forma. è però lì che nasce tutta la voglia, l’entusiasmo e lo stimolo per svoltare la giornata e scrivere sul primo foglio che trovi lo stato d’animo provato in quel momento. Non dimenticherò mai i paesaggi mozzafiato e i colori surreali di Campo Imperatore in provincia dell’Aquila dove è stato girato il video, location scelta dal regista Marko Carbone, come non dimenticherò tutte quelle risate e momenti belli condivisi insieme anche alla consulente di immagine Silvana Matarazzo, alla truccatrice Martina Galassetti e a tutto lo staff Joseba. Ho avuto l’impressione di conoscere tutti da tempo per il clima che si è subito creato e questo penso sia il massimo che si possa desiderare per la realizzazione di un progetto.”

Il video di “Finché la luna arriverà” vuole rispettare il mood del brano con un’immagine molto ariosa e piena di libertà nella bellissima cornice di Campo Imperatore in Abruzzo.

Biografia

Maria Grazia Costarelli nasce in Sicilia, a Catania, all’età di 2 anni e mezzo circa con la sua famiglia si è trasferita all’Isola d’Elba dove è cresciuta. Oggi si divide tra il suo negozio d’abbigliamento e la musica, sua enorme passione.

Crescendo ha iniziato a prendere lezioni di canto sognando di diventare una cantante. In seguito si è iscritta ad un’accademia di arte e spettacolo dove per anni ha frequentato diversi corsi e master di formazione e dove ha avuto la fortuna e la possibilità di imparare da validi docenti che della musica oltre che una professione ne hanno fatto una loro ragione di vita.

Nel 2021 è uscito il suo primo singolo “Chi se ne frega” curato e arrangiato dal grande maestro Enzo Campagnoli.

Da un anno fa parte del meraviglioso gruppo Joseba Publishing di Gianni Testa, dove si dedica interamente alla realizzazione dei suoi brani confrontandosi con eccezionali autori.